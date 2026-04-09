Todo saldrá a la luz: juez tomó decisión definitiva en caso de primos asesinados en bar de Heredia

Un juez tomó una decisión definitiva y de gran relevancia en torno al caso por el atroz homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca, quienes fueron asesinados en un bar en Heredia.

Así lo confirmó a La Teja Rafael Rodríguez, abogado que defiende a uno de los once acusados, apellidado Palacios García.

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Ante una consulta hecha por este medio, Rodríguez confirmó que ya recibieron la resolución de la audiencia preliminar, que se realizó en los Tribunales de Heredia el pasado martes 24 de marzo.

“El asunto se elevó a juicio con acuerdo a la gestión y acusación realizada por el Ministerio Público; razón de ello se trasladó el expediente al Tribunal de Juicio y se estaría a la espera del señalamiento”, detalló el abogado.

El caso por el homicidio de los primos irá a juicio, solo hace falta definir la fecha. (Archivo /Archivo LN)

Así la cosas, tal y como lo explicó Rodríguez, ahora será el Tribunal de Juicio el encargado de establecer la fecha en la que iniciará el debate por el sonado caso de los dos primos asesinados en el bar Dude’s, mismo lugar en el que fueron encontrados sus cuerpos.

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En este caso figuran 11 imputados, de los cuales ocho son sospechosos de dos delitos de homicidio calificado, de apellidos Segura Gómez, Rodríguez Pastrán, Bravo Díaz, Rodríguez Rivera, Díaz Álvarez, Palacios García, Serna Villamil y Herrera Sandí.

Los otros tres son de apellidos Segura Gómez, hermano del sospechoso de los homicidios, Guzmán Arias y Potosme Téllez, investigados por el presunto delito de favorecimiento real, que se comete cuando hay colaboración para ocultar los rastros del delito.

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A los primos se les vio con vida por última vez la noche del jueves 6 de febrero, cuando andaban con un amigo de nombre Marcos. Ellos entraron al bar Dude’s, en Heredia centro, y no volvieron a salir de ese sitio.

La madrugada del 12 de febrero, el OIJ encontró los cadáveres de las víctimas sepultados en una fosa.