Peón agrícola encuentra cuerpo de muchacho que fue estrangulado y quemado dentro de finca en Limón

Un peón agrícola se llevó el peor susto de su vida cuando llegó a la finca en la que suele trabajar, pues terminó encontrando la escena de un sangriento y macabro crimen.

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Dentro del terreno, el trabajador halló el cuerpo de un muchacho, el cual se encontraba parcialmente quemado y con marcas de asfixia en el cuello.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que el hallazgo se dio alrededor del mediodía de este jueves en una finca dedicada al cultivo de yuca, en Matina de Limón.

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La víctima es un muchacho de 25 años, apellidado Ramírez. Foto Archivo. (Reiner )

La Policía Judicial también señaló que la víctima de ese atroz crimen ya fue identificada, se trata de un muchacho apellidado Ramírez, de 25 años, quien sería vecino de esa misma zona.

En cuanto a la causa de muerte, el OIJ indicó que se deberá esperar al resultado de la autopsia para tener mayor certeza; sin embargo, al revisar el cuerpo del muchacho encontraron algunas señales de lo que pudo haberle pasado.

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“Los agentes se presentaron al lugar e hicieron la revisión preliminar del cuerpo, siendo que, además de estar semicalcinado, este presentaba una herida contusa (golpe fuerte) en la frente y signos de aparente asfixia por ahorcadura”, detalló el OIJ.

De momento las autoridades no han determinado cuál sería el móvil del macabro crimen.