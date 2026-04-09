Condenan a profesor de Estudios Sociales que se aprovechó de una de sus alumnas e incluso la llevó a un motel

De las aulas a la cárcel, así de drástico será el cambio que tendrá que afrontar un profesor apellidado Calderón, quien deberá pasar varios años en prisión tras ser condenado por cometer tres delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad, quien era su alumna.

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Así lo dio a conocer el Poder Judicial este jueves, indicando que el Tribunal Penal de Turrialba, en la sentencia 55–2026, declaró a Calderón autor responsable de tres delitos de relaciones sexuales con personas menores de edad, por lo que se le impuso la pena de catorce años de prisión.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los hechos por los que Calderón fue condenado ocurrieron entre los años 2017 y 2020.

El profesor incluso llevó a la muchacha a un hotel de paso.

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“El imputado era el profesor de la ofendida, de la materia de Estudios Sociales, y aparentemente aprovechó esta relación de autoridad, confianza, inocencia e inexperiencia para cometer los delitos”, indicó el Poder Judicial.

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Según la información que trascendió durante la investigación, en una ocasión el profesor invitó a la muchacha a su vivienda y en otras oportunidades la llevó a un hotel de paso.