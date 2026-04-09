Joven que presenció crimen en San Sebastián revivió asesinato de su hermana y reveló algo muy doloroso

El reciente asesinato ocurrido en San Sebastián, San José, provocó una fuerte reacción emocional en una persona que se encontraba cerca del lugar.

El ataque, registrado el martes 7 de abril, ocurrió cuando la víctima conducía su vehículo y fue atacada a balazos. El hombre de apellido Cletes, tenía 53 años de edad y habría sido víctima colateral.

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Un episodio que reabre heridas

Un joven llamado Yurguin Zúñiga compartió en su cuenta de TikTok cómo vivió el momento, pero también cómo este hecho le revivió una experiencia personal dolorosa: la pérdida de su hermana meses atrás en circunstancias similares.

El hombre falleció dentro del carro que iba manejando en San Sebastián. (Cortesía/Cortesía)

“Estaba entrenando y de repente escucho 20 disparos. Yo venía entrando al gimnasio, venía bajándome del carro y entrando al gimnasio escucho los 20 disparos, aproximadamente.

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“La cosa es que salgo rapidísimo. O sea, primero dejo que pasen los disparos y salgo porque yo dije: ‘le dispararon a alguien’, fue lo que pensé. Entonces, salgo y esto me llena un poco de mucha emoción porque para los que saben, yo hace poco perdí una hermana de una manera muy igual. Entonces, yo salgo corriendo y lo primero que hago es llamar al 911, porque si esa persona está viva, necesita ayuda”, mencionó.

Yurguin Zúñiga contó lo que vivió por medio de un video. (Yurguin Zúñiga/TikTok)

Un llamado a la conciencia

Más allá del impacto, Yurguin expresó su indignación al ver a personas grabando la escena y tomando fotos, lo que lo llevó a enviar un mensaje directo a la ciudadanía.

“Ustedes no saben lo doloroso que es para uno como familia tener que ver ese tipo de fotografías o videos, o sea, gente, no hagan eso, por favor, no hagan eso”, indicó.

El joven también confesó que la situación lo afectó profundamente a nivel emocional.

“Tuve que irme del gimnasio, me puse muy nervioso, muy sentimental, muy de todo y estoy haciendo un esfuerzo muy grande para no llorar en este momento, pero qué tristeza la verdad”, agregó.

La hermana de Yurguin, Alexandra Zúñiga Pineda, falleció en octubre del año anterior mientras viajaba como acompañante en un vehículo en Limón. En el mismo hecho también murió otra persona de apellido Gutiérrez, quien se encontraba con ella.

La joven estaba a un cuatrimestre de graduarse como bachiller en Enfermería y era estudiante de la Universidad Santa Lucía. Además, formaba parte de la agrupación de baile The Mystics.