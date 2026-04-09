Sucesos

Última publicación de Junieysis Merlo le desgarra el alma a cualquiera y este es el motivo

Una publicación en redes sociales de la joven madre cobra hoy un significado profundamente doloroso tras conocerse su caso

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Por Hillary Chinchilla Marín

La última publicación en Instagram de Junieysis Merlo ha generado profunda tristeza, al tratarse de un momento familiar que hoy cobra un significado desgarrador tras su muerte.

En su cuenta de Instagram, que era pública, su última publicación data de noviembre de 2025, cuando celebraba el cumpleaños de sus hijas.

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Junieysis Merlo (cap/captura)

Un recuerdo lleno de amor

En las imágenes están a las pequeñas junto a un pastel, también ambas sosteniendo el número 4 y en otra sale ella, tomando la mano de sus dos hijas, reflejando el fuerte vínculo que tenía con ellas.

Sus hijas eran el centro de su vida, algo que quedaba evidenciado en ese y otros momentos compartidos.

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Lo más doloroso del recuerdo

Lo que más ha impactado a quienes conocen el caso es que, sin saberlo, ese habría sido el último cumpleaños que compartió junto a sus hijas.

La fotografía, que en su momento reflejaba felicidad, hoy se convierte en un recuerdo profundamente doloroso.

Última publicación de Junieysis Merlo muestra celebración con sus hijas.
Última publicación de Junieysis Merlo muestra celebración con sus hijas. (Instagram/Captura)

Merlo desapareció el 31 de marzo y este jueves su cuerpo fue hallado dentro de una fosa cerca de dónde vivía con sus pequeñas.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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