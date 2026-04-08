Conductor asesinado en Circunvalación sería víctima colateral: sicarios iban por pasajero que logró huir

El conductor asesinado la noche del martes en la Circunvalación, San Sebastián, sería una victima colateral.

De manera preliminar ha trascendido que el hombre fallecido sería un conductor de plataforma que, al momento del ataque, trasladaba a un pasajero que, aparentemente, era el verdadero objetivo de los sicarios.

Información extraoficial indica que, en un video que circula sobre el hecho, se observa cómo los sospechosos se encontraban a un lado del puente peatonal, al parecer, esperando el paso del vehículo.

El hombre falleció dentro del carro que iba manejando. Foto cortesía. (Cortesía/Cortesía)

En las imágenes, uno de los sujetos se baja y dispara en múltiples ocasiones contra el carro.

Tras la balacera, el pasajero logró salir del vehículo y huir corriendo del lugar, por lo que sobrevivió al ataque.

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Dentro del automóvil, un Suzuki Ciaz blanco, quedó el cuerpo del conductor, quien presentaba múltiples impactos de bala y falleció en la escena.

Aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, agentes judiciales mantienen la investigación en curso para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.