Caso de triple homicidio en Guararí: envían a prisión preventiva a sospechosos

Dos hombres de apellidos Boza y Hernández cumplirán seis meses de prisión preventiva como sospechosos de participar en el homicidio de Joseth Talavera, Xander Reyes y Yader Dávila en Heredia.

Agentes del OIJ de Heredia detienen a sospechosos de triple homicidio y de ventas de droga en Guararí. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La medida fue ordenada por el Juzgado Penal de Heredia este miércoles. En la causa también figura un hombre de apellido Chávez, quien ya descontaba prisión preventiva por otro caso, pero ahora es investigado por este triple crimen, por lo que se le impuso la misma medida. Igual condición enfrenta un sospechoso de apellido Lezcano.

Además, una quinta persona, menor de edad, figura en el expediente bajo un proceso de la Fiscalía Penal Juvenil.

Boza y Hernández fueron detenidos el martes tras cinco allanamientos dirigidos por la Fiscalía, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial. Durante el operativo se decomisaron celulares y ¢300 mil, dinero que, en apariencia, provendría de la venta de drogas.

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Los hechos ocurrieron la noche del 10 de junio del 2025 en La Lucía, en Guararí de Heredia, donde, según la investigación, el grupo criminal al que pertenecería Hernández atacó a otra organización rival por disputas territoriales ligadas al narcomenudeo.

Según la prueba recabada, los imputados habrían disparado contra las víctimas, causándoles la muerte en el sitio.

La investigación continúa en curso.