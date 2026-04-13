Familiares de joven chef que estaba desaparecido confirman que fue encontrado con vida

En medio de la zozobra que se vivía por la extraña desaparición del joven chef Carlos Alvarado Espinoza, de 21 años, ocurrió un verdadero milagro.

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Sus familiares y seres queridos, por medio de redes sociales, confirmaron que el muchacho fue encontrado con vida y está recibiendo atención médica.

La noticia fue dada a conocer por los seres queridos del joven chef la noche de este domingo, sin embargo, hasta el momento no se han revelado detalles de dónde o cómo fue encontrado.

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Carlos estaba desaparecido desde el viernes 9 de abril. (OIJ/Carlos estaba desaparecido desde el viernes 9 de abril.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había pedido la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Carlos luego de que sus familiares interpusieron una denuncia por su misteriosa desaparición.

Según las autoridades, Alvarado, quien es vecino de Mata de Plátano, en Goicoechea, estaba desaparecido desde el pasado jueves 9 de abril, cuando se le vio por última vez en un bar en el barrio La California.

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Los seres queridos del muchacho habían denunciado que ese día Carlos fue visto con sujeto desconocido para sus amigos. Luego de eso, el muchacho no había contestado las llamadas ni los mensajes de sus familiares.