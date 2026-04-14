Caso Furtivo: OIJ desmantela banda que brindaba “servicios” a grupos narco para sacar cargamentos de droga de país

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está realizando un operativo para desmantelar un grupo criminal que se habría dedicado a brindar “servicios” a diferentes grupos narco, para ayudarlos a sacar cargamentos de droga del país hacia el norte del continente.

El operativo consta de 25 allanamientos que se están realizando en distintas partes del país como San José, Alajuela y Heredia, sin embargo, la gran mayoría (17) tienen lugar en San Vito y Sabalito, en la zona sur.

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Pablo Calvo, jefe interino del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, destacó que en Guanacaste allanaron un hangar, donde encontraron dos aeronaves que están siendo revisadas.

“Esta organización se presume que tenía participación en temas de logística a diferentes agrupaciones criminales que ingresan droga al país. Esta organización se dedica propiamente a subir la droga hasta Guanacaste y una vez en este sector utilizan pistas clandestinas para sacar la droga vía aérea hacia el norte de Centroamérica, México y Estados Unidos”, explicó Calvo.

El OIj realizó 25 allanamientos en distintas partes del país. (Alonso Tenorio /La Nación)

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El jefe judicial señaló que esta agrupación no está ligada a específicamente a una organización criminal, sino que se dedicaban a brindar esos servicios a los grupos que los contactaran.

“En Barva se está allanando a unos sujetos de nacionalidad colombiana, que tenían algún vinculo con estos sujetos, ya que les contrataban los servicios de logística para poder subir la droga hasta Guanacaste”, agregó Calvo.

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De momento, la Policía Judicial ha detenido a 8 de las 11 personas que tenían como objetivo en los allanamientos; además estarían decomisando aproximadamente 24 vehículos, varios de ellos de alta gama.