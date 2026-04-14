Sucesos

Ciclista muere de forma trágica tras ser atropellado

Cruz Roja confirmó la muerte del ciclista en el lugar del accidente

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la tarde de este lunes tras ser atropellado por un carro en Matina, en Limón.

El accidente ocurrió en las cercanías del puente del río Barbilla.

Reporte de emergencias de la Cruz Roja, durante operativo de Semana Santa, evidencia los principales puntos de atención y causas de las intervenciones.
La Cruz Roja declaró fallecido al hombre atropellado en Matina (Cruz Roja)

Según información preliminar, la víctima se desplazaba en una bicicleta cuando fue impactada por un carro.

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Al sitio se presentaron socorristas de la Cruz Roja de Batán, quienes confirmaron que el hombre murió en el lugar.

Las autoridades se encuentran en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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