Ciclista muere de forma trágica tras ser atropellado

Un hombre falleció la tarde de este lunes tras ser atropellado por un carro en Matina, en Limón.

El accidente ocurrió en las cercanías del puente del río Barbilla.

La Cruz Roja declaró fallecido al hombre atropellado en Matina (Cruz Roja)

Según información preliminar, la víctima se desplazaba en una bicicleta cuando fue impactada por un carro.

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Al sitio se presentaron socorristas de la Cruz Roja de Batán, quienes confirmaron que el hombre murió en el lugar.

Las autoridades se encuentran en investigación.