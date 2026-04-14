Detienen a estudiante de 14 años por amenaza de ataque armado en colegio

Un menor de edad, de 14 años, fue detenido este lunes como sospechoso de realizar aparentes amenazas de un ataque armado contra el Colegio Santa Catalina en Pavas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el reporte dado por las autoridades judiciales la tarde de este lunes, la alerta ingresó durante la mañana a través del sistema de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a agentes de la Sección Penal Juvenil hasta el centro educativo para atender la situación.

El estudiante fue detenido por las amenazas. Foto con fines ilustrativos (Depositphotos)

Tras iniciar las diligencias y bajo dirección funcional del Ministerio Público, los oficiales identificaron al menor como el presunto responsable de las amenazas, por lo que fue detenido dentro del mismo centro educativo, donde es estudiante.

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Posteriormente, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, ubicada en Rohmoser, donde decomisaron un teléfono celular y otros indicios relevantes para la investigación.

El caso permanece en manos de la Sección Penal Juvenil y el menor quedó a la orden del Ministerio Público como sospechoso del delito de intimidación pública.