Banda que daba “servicios” a narcos se escondía tras fachada de empresarios

Una banda que supuestamente brindaba “servicios logísticos” a organizaciones narco se ocultaba tras una fachada empresarial para evitar ser descubierta por las autoridades.

Así lo explicó Pablo Calvo, jefe interino del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, quien señaló que este grupo investigado en el caso denominado Furtivo, en apariencia, contaba con varias empresas para “lavar” el dinero que recibían de sus supuestos clientes narco.

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“El Ministerio Público está valorando iniciar como parte de esta investigación un proceso paralelo por legitimación de capitales, ya que esta organización utilizaba algunas empresas, aparentemente, lícitas, como ventas de vehículos, producción agrícola como el café y también en temas de construcción”, explicó Calvo.

El OIJ ejecutó 25 allanamientos, la mayoría en la zona sur. Foto Archivo. (Alonso Tenorio /La Nación)

De acuerdo con el jefe judicial, esta agrupación, en apariencia, brindaba servicios de logística a diferentes agrupaciones criminales del país que necesitaban trasladar cargamentos de drogas.

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“Esta organización se dedica propiamente a subir la droga hasta Guanacaste y una vez en este sector utilizan pistas clandestinas para sacar la droga vía aérea hacia el norte de Centroamérica, México y Estados Unidos”, explicó Calvo.

Este martes la Policía Judicial realizó 25 allanamientos en distintos puntos del país, principalmente en la zona sur, con los cuales han logrado detener a 8 sospechosos.

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“Además, se realizaron tres allanamientos en Guanacaste donde se está allanando un hangar donde se encontraron dos aeronaves que están siendo revisadas”.

La Policía Judicial informó que como parte del operativo se estarían decomisando aproximadamente 24 vehículos, varios de ellos de alta gama.