El Profe, supuesto narco que se salvó de la extradición, vuelve a estar en la mira de Estados Unidos

Jonathan Álvarez Alfaro, alias El Profe, otro supuesto narco de Costa Rica quien es requerido por las autoridades de los Estados Unidos para ser juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico vuelve a estar en el ojo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) la cual solicitó nuevamente la extradición del costarricense.

De acuerdo con la solicitud, recibida el pasado 7 de abril, el imputado es requerido por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de traficarla hacia ese país, así como por el delito de distribución de cocaína.

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Según la información aportada por la DEA, Álvarez estaría vinculado con una organización criminal de carácter internacional que opera en América del Sur, Central y del Norte, dedicada a la importación de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.

Entre los hechos que se le atribuyen figura su presunta participación en un cargamento de 328 kilogramos de cocaína, el cual fue incautado por las autoridades costarricenses en julio de 2016.

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Se trata de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, quien es vinculado con las capturas del Operativo Venus. (OIJ/Se trata de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, quien es vinculado con las capturas del Operativo Venus.)

Segunda solicitud de extradición

Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses solicitan su extradición. El año pasado, la DEA presentó una petición similar por delitos de narcotráfico; sin embargo, esta fue rechazada por el Tribunal de Apelación de Sentencia.

Actualmente, el imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva por un caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico, el cual es investigado por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

Este proceso forma parte del trabajo conjunto del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con las autoridades de justicia del país norteamericano, en el marco de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

El trámite de extradición se desarrolla conforme a los procedimientos legales establecidos y en apego a los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de cooperación judicial.