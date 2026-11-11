A hombre que mató a su propia mamá le acaba de llegar el karma (y con fuerza) por lo que hizo

Un hombre de apellido González deberá descontar 39 años de cárcel por asesinar a su propia mamá, María Julia Dittel Dittel, de 63 años, y robarle dinero y un celular dentro de su vivienda, en Turrialba.

La condena quedó en firme luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmara la sentencia que había impuesto el Tribunal Penal de Turrialba en abril del 2026.

La resolución 2026-465 ratificó la responsabilidad de González por los delitos de homicidio calificado y robo simple con violencia contra su madre.

LEA MÁS: Papá de joven que murió junto con su novio en accidente conserva algo muy especial de ella

Julia Dittel fue asesinada por su hijo en Turrialba. Foto: Archivo LT (facebook/facebook)

Los hechos ocurrieron la mañana del 20 de febrero del 2025, cuando el hombre llegó a la casa de la víctima. La mujer le permitió ingresar debido a que existía una relación de parentesco y confianza entre ambos.

Según la acusación, una vez dentro de la vivienda, González golpeó a su mamá con los puños en el rostro y posteriormente la asfixió, provocándole la muerte.

Después de cometer el crimen, el hombre registró el bolso de su madre y se apoderó de los bienes, luego huyó del lugar.

Con la resolución del Tribunal de Apelación, la pena de 39 años de prisión impuesta al hombre queda confirmada.