Papá de joven que murió junto con su novio en accidente conserva algo muy especial de ella

Las pinturas que hizo Glenda Dylana Villachica Valverde, de 32 años, se convirtieron en algunos de los recuerdos más valiosos que conserva su familia.

La joven, quien tenía una gran pasión por el arte y la música, murió en un accidente de tránsito junto con su novio, Emmanuel Rodríguez Espinoza, en Osa, Puntarenas.

Marcos Villachica, papá de Glenda, conversó con La Teja y recordó que su hija y Emmanuel tenían aproximadamente ocho años de noviazgo. La noche del pasado sábado 24 de octubre, ambos viajaban en motocicleta rumbo a la casa del muchacho cuando ocurrió la tragedia.

Según contó, la pareja se dirigía en moto hacia la comunidad de Cortés y hacía un alto cuando fue impactada por un carro. En ese momento llovía fuertemente en la zona.

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Glenda Dylana Villachica Valverde y Emmanuel Rodríguez Espinoz (Cortesía/Cortesía)

El golpe fue tan violento que Glenda salió impulsada y cayó sobre otro vehículo.

“Ella en el impacto se elevó y cayó encima de otro carro, que se la trajo. No se sabe por qué me la dejaron botada en un sector conocido como El Camaronal”, relató su papá.

El cuerpo de la joven fue encontrado minutos después del accidente. Aunque los rescatistas llegaron para atender la emergencia, Glenda fue declarada sin vida en el sitio.

Emmanuel, por su parte, fue trasladado al Hospital Tomás Casas Casajús y luego al Escalante Pradilla, donde murió dos días después.

Una noche que recuerda con dolor

Marcos tiene muy presente lo que ocurrió antes de que su hija saliera de la casa aquella noche. Él, quien trabaja como taxista, había pasado a recogerla a su trabajo y luego compartieron un rato en familia.

“Como a las 9 de la noche más o menos llegó el muchacho a buscarla”, recordó.

La pareja acostumbraba repartirse los días entre la casa de Glenda y la de Emmanuel. Sin embargo, aquella noche decidieron irse a dormir a la casa de él para evitar complicaciones con el paso por el puente sobre el río Térraba, que estaba en reparación.

“Ellos a veces se quedaban dos días en la casa de nosotros y un día en la casa de él, porque trabajaba en un supermercado. Al siguiente día debía madrugar y donde nosotros vivimos cierran el paso en el Puente del río Térraba porque lo están arreglando; entonces para que no le agarrara tarde al siguiente día, fue que decidieron ir a quedarse en la casa de él”, explicó Marcos.

Ese fue el último encuentro que tuvo con su hija.

Una mujer que amaba el arte y la música

Glenda tenía una faceta artística que su familia recuerda con especial cariño. Le gustaba pintar y también formaba parte de agrupaciones musicales, pues disfrutaba de tocar instrumentos.

“A mi hija le gustaba el arte, también había pertenecido a la banda porque le gustaban los instrumentos. Ella era mamá, nos dejó dos nietos de 15 años y 10 años, que viven con nosotros los abuelos”, contó Marcos.

La joven formado parte de la Banda Independiente de Ciudad Cortés y de la Banda Independiente Grande de Térraba.

El Grupo de Teatro GerminArte CR también lamentó su fallecimiento y destacó el aporte que Glenda realizó en ambas agrupaciones. En una publicación en Facebook, la recordaron como “Una oseña que amaba la música”.

Por su parte, la Banda Monte de Sion publicó un mensaje para despedir a Emmanuel, a quien recordó como un amigo e integrante de la agrupación.

Ahora, entre las pinturas y los recuerdos de su paso por la música, la familia de Glenda conserva parte de lo que ella fue y de las pasiones que la acompañaron durante su vida.