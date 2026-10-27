Víctimas del mortal accidente en Osa eran amantes de la música y miembros de bandas

La música era una de las pasiones que compartían Glenda Dylana Villachica Valverde y Emmanuel Rodríguez Espinoza, quienes fallecieron tras un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la ruta 34, cerca del parador fotográfico de Ciudad Cortés, en Osa, Puntarenas.

Glenda, de 32 años, viajaba como acompañante en una motocicleta que chocó contra un vehículo poco antes de las 11 p. m. La joven murió en el lugar, mientras que Emmanuel, quien conducía la moto, fue trasladado en condición muy grave al Hospital Tomás Casas, donde falleció el lunes.

Glenda Dylana Villachica Valverde y Emmanuel Rodríguez Espinoz (Cortesía/Cortesía)

La muerte de ambos ha causado pesar entre personas cercanas y bandas de la zona que los recordaron con mensajes de despedida en redes sociales.

Glenda era vecina de Palmar, en Osa, y será recordada por su amor a la música y por su participación en la Banda Independiente de Ciudad Cortés y en la Banda Independiente Grande de Térraba.

El Grupo de Teatro GerminArte CR lamentó su fallecimiento y destacó el aporte que realizó en ambas agrupaciones.

“Una oseña que amaba la música”, compartieron en Facebook.

La Banda Monte de Sion publicó un mensaje para despedir a Emmanuel y lo recordó como un amigo e integrante de la agrupación.

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“Lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo e integrante Emmanuel Rodríguez Espinoza “Nacha”, quien no olvidaremos por su gran personalidad y gran compañerismo con todos. Dios dale fuerza a todos sus amigos, conocidos y especialmente a sus familiares en este momento de dolor".

Sobre el trágico accidente, trascendió que la colisión fue frontal con un vehículo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene el accidente bajo investigación.

La familia de Emmanuel necesita apoyo para cubrir los gastos. Si desea apoyarlos en este momento tan duro, lo puede hacer al número de Sinpe 7119-5853 a nombre de Josué Rodríguez.

Josué comentó que esperan darle el último adiós a su hermano en Cortés.