Fiscalía allana casa de alias Juan Carlos Tam, detenido con fines de extradición a Estados Unidos

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial está allanando la vivienda de Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong, alias Chino.

Tam fue detenido el pasado 2 de octubre con fines de extradición a Estados Unidos.

El allanamiento se realiza en el condominio Tramonto, en Granadilla de Curridabat, con la participación de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Guobin Tam Zhang fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos. (Foto: Exclusiva para LN/Foto: Exclusiva para LN)

Los investigadores buscan secuestrar información relacionada con una investigación por presunto lavado de activos y decomisar los bienes que se encuentren en la propiedad.

“La diligencia de hoy forma parte del trabajo conjunto realizado con la DEA y la Policía de Control de Drogas. De acuerdo con la fiscalía, Tam ejerce la dirección de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. Según se investiga, el sospechoso realizaba de manera directa las negociaciones con los compradores de droga, ofreciendo cocaína para exportarla a EE.UU. y Europa.

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Añade:Las autoridades también investigan el delito de legitimación de capitales, en apariencia, mediante transferencias internacionales de criptoactivos. El objetivo del allanamiento de esta mañana es recopilar prueba de interés para incorporar al expediente", dijo la Fiscalía.

El fiscal Christian Quirós, fiscal adjunto del Ministerio Público, recalcó que: “la diligencia de allanamiento no está ordenada por el tema de la extradición directamente,sino es básicamente por la misma investigación que tramitamos acá en Costa Rica en nuestra fiscalía conjuntamente con la Policía de Control de Drogas”.

Tam fue trasladado en este caso desde el centro penal hasta la vivienda.

Ya meses atrás la Fiscalía había pedido solicitado el allanamiento pero el juzgado lo había rechazado.

Al Chino ya le habían decomisado varios teléfonos celulares como parte de la investigación.

Tam ha estado en el ojo público desde que apareció en varias fotos con figuras políticas.

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