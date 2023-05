A perro que provocó muerte de chiquito no le aplicarán la “pena de muerte”

Según Rueda, el perro llegó sumamente golpeado. Foto American Stafford Costa Rica.

En el futuro cercano de Tayler, el perro pastor alemán que acabó con la vida de un chiquito de 2 años, no está la muerte, pues quedó prácticamente descartado que el animal vaya a afrontar una “pena de muerte” por el mencionado hecho.

Tras el lamentable fallecimiento del pequeño Dexter Yael Guerra Guevara, ocurrido el pasado 1º de mayo en el barrio Panadería, en Pavones de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón, circuló un rumor acerca de que el pastor alemán sería sacrificado en cuestión de 72 horas; sin embargo, todo se trataba de una mentira.

Así lo confirmó a La Teja Johanna Rueda, directora del centro de rehabilitación y decomiso American Stafford Costa Rica, quien actualmente cuenta con la custodia de “Tay”, como le dicen de cariño al can.

“No tengo ni la menor idea de quién dio esa información (que iba ser sacrificado), eso es una falsedad, una falacia, porque absolutamente nadie le dio sentencia de muerte a Tay”, dijo.

Rueda explicó que su organización se encuentra cuidando al perro desde la semana pasada, pues les fue entregado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), entidad que realizó el decomiso del animal el pasado 2 de mayo.

“Trabajamos conjuntamente con los entes gubernamentales de Costa Rica en el decomiso de animales desde hace más de 20 años. Senasa ni ninguna entidad pública o gubernamental tiene albergue ni casas cunas, entonces tienen que asociarse con organizaciones para que les ayuden con los casos, eso es lo que nosotros hacemos.

El ataque ocurrió el 1º de mayo en Pérez Zeledón. Foto: Cortesía. (corts)

“Cuando se trata de perros que han sido decomisados por agresividad, somos nosotros los que recibimos a estos animales. Nosotros trabajamos más que todo casos de peleas de perros, o perros agresivos, con Senasa y entes gubernamentales”, explicó.

Semana de adaptación

Johanna explicó que durante la semana pasada Taylor estuvo en un proceso de adaptación a su nuevo ambiente, además hicieron todo lo posible para que estuviera relajado, pues tuvieron que darle medicación debido a que estaba sumamente golpeado.

“El venía completamente golpeado, dicen que le pegaron con un marco de bicicleta, que lo agarraron a patadas, ese perro no podía moverse al segundo día de estar conmigo, su cadera y su lomo estaban golpeados.

“Ahorita está sanando de una herida que tiene en un ojo, una cicatriz que tenía ahí, ya lo vio una oftalmóloga y dijo que no era gran cosa, que ya era algo viejo”, detalló.

Hasta este lunes fue que Tayler, que tendría entre 7 y 10 años, inició el proceso de evaluación de comportamientos, fase de suma relevancia para determinar qué sucederá con él a futuro.

Senasa entregó el perro a la asociación para que se encargue del proceso de evaluación de este. (Foto: Cortesía)

“Ayer (lunes) se empezó a trabajar en la evaluación de comportamientos adquiridos y enseñados, para valorar qué es lo que tiene Tay, qué le molesta, qué no le molesta, para ver si realmente es un cazador, si realmente le desencadena un grito o una patineta, todo lo que han dicho los vecinos y los mismos propietario del perro”.

Solo por rabia

Rueda también mencionó que en la organización están siguiendo el respectivo protocolo de Senasa y del Ministerio de Salud relacionado con el tema de la rabia, y en cuanto a esto señaló que es una realidad el can no tiene dicha enfermedad.

“El único escenario en el que la eutanasia sería una opción es si Tay tuviera rabia y, como te digo, él no tiene rabia”, destacó.

Según explicó la experta, en el futuro del can existen dos alternativas, pero estas dependen en gran medida del resultado del proceso de evaluación, para el cual no existe un periodo de tiempo estimado, pues cada perro es caso particular.

“Cada perro requiere un debido proceso, yo tengo que establecer un vínculo y una interrelación con Tay para entender qué es lo que el necesita para una futura adopción o para una futura tenencia y estadía por el resto de su vida conmigo, que es lo que sucede cuando los animales no se pueden dar en adopción”, detalló.

Falta de socialización

Según Johanna, al final de la evaluación se definirá si el perro puede ser dado en adopción. Foto American Stafford Costa Rica.

En cuanto al lamentable hecho en el que murió el niño, Rueda dijo que, según su experiencia, tiene severas dudas de que Taylor haya jugado previamente con el chiquito como lo mencionaron allegados del menor.

“Un perro muerde a una persona porque hay una escasa o nula socialización e implementación de esta en su crianza, entonces el día que un animal que pasa amarrado y estresado ve a un niño corriendo, obviamente va a querer saber qué es ese niño y posiblemente lo va a morder, igual que si ve a otro animal o incluso una patineta o una bicicleta”, explicó.

La experta también hizo un llamado a las personas a mantener una tenencia responsable de sus mascotas y a no creer todo lo que leen en redes sociales.

“Es importante que las personas abran los ojos, aunque hayan entes gubernamentales que no tengan un buen inicio siempre tenemos que tener fe de que vamos a tener un buen final, no podemos poner la credibilidad en personas que nos llenan de mentiras y mucho menos que juega con el dolor de una familia y un animal como este”.