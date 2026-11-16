¡A sacar las sombrillas! Estas zonas de Costa Rica tendrán lluvias esta semana

Los vientos alisios se mantendrán entre moderados y acelerados durante esta semana, lo que favorecerá condiciones más estables en gran parte de la vertiente del Pacífico. Sin embargo, el panorama será diferente en el Caribe, donde se esperan lluvias, especialmente a partir de mediados de semana.

En algunos lugares se registrarán fuertes vientos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para este lunes 16 de noviembre, se pronostican ráfagas de viento de entre 20 y 50 kilómetros por hora en el Valle Central y las llanuras del Pacífico Norte.

En las zonas montañosas del país y en el cantón de La Cruz podrían presentarse ráfagas más intensas, de entre 50 y 80 kilómetros por hora.

En cuanto a la nubosidad, se espera que se mantenga entre poca y parcial en gran parte del territorio nacional, con temperaturas cálidas.

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No obstante, las zonas costeras del Caribe y sectores de la zona norte podrían registrar lluvias ocasionales, principalmente durante la noche.

Las condiciones ventosas y la estabilidad en el Pacífico van a predominar durante buena parte de la semana, mientras que el Caribe tendrá mayor posibilidad de lluvias conforme avancen los días.