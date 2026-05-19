Abejas atacan a dos personas y asustan a perrito en cafetal de Grecia

El perrito estaba muy asustado por el ataque de abejas (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Un adulto y un abuelito resultaron afectados la mañana de este martes tras sufrir un ataque de abejas en La Arena de Grecia, Alajuela.

La emergencia fue atendida 50 metros antes de la Clínica del Alcohólico, donde personal de la Cruz Roja brindó asistencia a los pacientes.

Según el reporte, ambas personas presentaban aproximadamente 30 picaduras cada una, por lo que fueron valoradas en el sitio por los socorristas. A pesar del incidente, ninguno requirió traslado a un centro médico.

LEA MÁS: Estas fueron las drásticas medidas tomadas con colegial sospechoso de apuñalar a otro

En medio de la atención, los rescatistas también localizaron a un perro de raza chihuahua, que se encontraba asustado y escondido en un rincón de un cafetal luego del ataque de los insectos.

El animal también fue rescatado tras el incidente; los bomberos le dieron un chineito y una rascada de pancita para que se le quitara el susto.