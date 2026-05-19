Sucesos

Abejas atacan a dos personas y asustan a perrito en cafetal de Grecia

En la escena también fue hallado un chihuahua asustado y escondido en un cafetal

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Por Silvia Coto
Un ataque de abejas afectó a un perro en Grecia.
El perrito estaba muy asustado por el ataque de abejas (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

Un adulto y un abuelito resultaron afectados la mañana de este martes tras sufrir un ataque de abejas en La Arena de Grecia, Alajuela.

La emergencia fue atendida 50 metros antes de la Clínica del Alcohólico, donde personal de la Cruz Roja brindó asistencia a los pacientes.

Según el reporte, ambas personas presentaban aproximadamente 30 picaduras cada una, por lo que fueron valoradas en el sitio por los socorristas. A pesar del incidente, ninguno requirió traslado a un centro médico.

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En medio de la atención, los rescatistas también localizaron a un perro de raza chihuahua, que se encontraba asustado y escondido en un rincón de un cafetal luego del ataque de los insectos.

El animal también fue rescatado tras el incidente; los bomberos le dieron un chineito y una rascada de pancita para que se le quitara el susto.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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