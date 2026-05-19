Estas fueron las drásticas medidas tomadas con colegial sospechoso de apuñalar a otro

El estudiante sospechoso de apuñalar a otro colegial en Guanacaste tuvo que cambiarse de centro educativo y también de lugar de residencia, según confirmó la Fiscalía Penal Juvenil de Nicoya.

Las autoridades mantienen abierta una investigación por los hechos ocurridos la noche del martes 12 de mayo en el Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) de Belén de Carrillo.

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Fiscalía Penal Juvenil confirmó medidas tras agresión entre estudiantes. (Redes sociales/Redes sociales)

Cambio de residencia fue lejos de la víctima

De acuerdo con el Ministerio Público, tras la agresión se realizaron varias diligencias para proteger a la víctima y evitar cercanía entre ambos menores.

“Por los hechos, en los cuales se efectuó una serie de diligencias para atraer a la persona ofendida, la persona imputada se trasladó de centro educativo y de lugar de residencia, ambos lejos de la víctima”, indicaron las autoridades judiciales.

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Agresión ocurrió mientras esperaban el bus

Según trascendió, los dos estudiantes se encontraban esperando el bus colegial cuando ocurrió la agresión con arma blanca.

Después del ataque, el sospechoso huyó del lugar; sin embargo, posteriormente fue llevado por su propia madre hasta la delegación policial de Playas del Coco, donde quedó a las órdenes de las autoridades.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía Penal Juvenil.