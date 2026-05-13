Sucesos

Mamá entregó a hijo sospechoso de apuñalar a joven de 16 años afuera de centro educativo

Ambos jóvenes habrían tenido una pelea cuando estaban por subirse a un autobús

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Por Adrián Galeano Calvo

Una madre dio un verdadero ejemplo de integridad cuando se presentó a una delegación de la Fuerza Pública para entregar a su propio hijo, quien era buscado como sospechoso de apuñalar a un muchacho de 16 años en las afueras de un colegio en Guanacaste.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que a eso de las 11:30 p.m. de este martes la señora llegó a la delegación policial de Playas del Coco, en Carrillo, Guanacaste, para presentar de forma voluntaria a su hijo de 17 años.

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“Posteriormente, la Fuerza Pública coordinó con el sistema de emergencias 9-1-1 y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que asumió el seguimiento del caso por medio de la oficina de Santa Cruz.

La mamá entregó a su hijo en la delegación policial de Playas del Coco. Foto MSP.
La mamá entregó a su hijo en la delegación policial de Playas del Coco. Foto MSP. (MSP/La mamá entregó a su hijo en la delegación policial de Playas del Coco. Foto MSP.)

“Bajo dirección funcional de la Fiscalía Penal Juvenil de Nicoya, el menor fue remitido a esa instancia judicial a las 8:00 a.m. de este 13 de mayo del 2026″, destacó Seguridad.

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Las autoridades indicaron que el joven de 17 años era buscado por un hecho ocurrido la misma noche de este martes en el distrito de Belén de Carrillo, específicamente a eso de las 9:55 p.m. en las afueras del CINDEA de Belén.

“Los hechos se registraron específicamente en el área de parqueo, cuando ambos jóvenes se disponían a abordar un autobús y protagonizaron una pelea. Durante el altercado, el sospechoso habría herido a la víctima en uno de sus glúteos con un arma blanca”, detalló Seguridad.

El adolescente herido fue trasladado inicialmente al centro médico de Filadelfia en condición estable y posteriormente remitido al Hospital de Liberia para una valoración más especializada.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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