Mamá entregó a hijo sospechoso de apuñalar a joven de 16 años afuera de centro educativo

Una madre dio un verdadero ejemplo de integridad cuando se presentó a una delegación de la Fuerza Pública para entregar a su propio hijo, quien era buscado como sospechoso de apuñalar a un muchacho de 16 años en las afueras de un colegio en Guanacaste.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que a eso de las 11:30 p.m. de este martes la señora llegó a la delegación policial de Playas del Coco, en Carrillo, Guanacaste, para presentar de forma voluntaria a su hijo de 17 años.
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“Posteriormente, la Fuerza Pública coordinó con el sistema de emergencias 9-1-1 y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que asumió el seguimiento del caso por medio de la oficina de Santa Cruz.
“Bajo dirección funcional de la Fiscalía Penal Juvenil de Nicoya, el menor fue remitido a esa instancia judicial a las 8:00 a.m. de este 13 de mayo del 2026″, destacó Seguridad.
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Las autoridades indicaron que el joven de 17 años era buscado por un hecho ocurrido la misma noche de este martes en el distrito de Belén de Carrillo, específicamente a eso de las 9:55 p.m. en las afueras del CINDEA de Belén.
“Los hechos se registraron específicamente en el área de parqueo, cuando ambos jóvenes se disponían a abordar un autobús y protagonizaron una pelea. Durante el altercado, el sospechoso habría herido a la víctima en uno de sus glúteos con un arma blanca”, detalló Seguridad.
El adolescente herido fue trasladado inicialmente al centro médico de Filadelfia en condición estable y posteriormente remitido al Hospital de Liberia para una valoración más especializada.