Video muestra el horrible momento en que conductor fugitivo mató a motociclista que regresaba de ver a su hijo

Un nuevo video, revelado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), muestra el horrible momento en el que el motociclista Walter Serrano Gamboa, de 39 años, murió atropellado por el conductor de un pick up que se dio a la fuga.

La Policía Judicial dio a conocer dicho video este miércoles con el objetivo de que la ciudadanía les ayude a obtener información sobre el paradero del conductor fugitivo, quien es sospechoso del delito de homicidio culposo.

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Walter Serrano Gamboa (cortesía/Walter Serrano Gamboa)

El mortal hecho ocurrió el pasado sábado 9 de mayo a eso de las 6:30 p.m., cuando Serrano se dirigía hacia su casa en Los Guido de Desamparados, San José.

“El ahora fallecido viajaba en una motocicleta por el sector de La Uruca y, a la altura del puente Juan Pablo Segundo, se tuvo que detener por un desperfecto mecánico de la moto. En determinado momento, en apariencia, el carro tipo pick up colisionó la motocicleta, atropelló a Serrano y se dio a la fuga”, indicó el OIJ.

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En el video dado a conocer por el OIJ, se observa como el pickup de color oscuro prácticamente la pasa por encima a Serrano, para luego seguir con su camino como si nada hubiera pasado.

Jonathan Serrano, hermano de Walter, contó que su ser querido regresaba hacia su casa luego de haber visitado a su hijo menor de 15 años en Alajuela. Walter también era papá de una muchacha de 19 años.

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El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR. (Facebook/El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR.)

Una de las cosas más dolorosas para la familia de Walter es que este iba a celebrar sus 40 años el próximo 20 de mayo, situación que lo tenía muy ilusionado.

Si usted tiene información sobre este caso o incluso conoce el paradero del conductor sospechoso, puede comunicarse con el OIJ a la línea 800 8000645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr., del Centro de Información Confidencial.