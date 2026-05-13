Sucesos

Detienen en San José a sospechoso de extorsiones “gota a gota”

Los hechos habrían ocurrido entre diciembre del 2025 y mayo del 2026 en San José, principalmente en Desamparados

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Por Silvia Coto

Un hombre de 25 años, de apellido González, fue detenido la tarde de este martes en Lindora como sospechoso de figurar en al menos tres causas por el delito de extorsión vinculadas a préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

Detienen a sospechoso de extorsiones gota a gota
Detienen a sospechoso de extorsiones gota a gota (Cortesía/Cortesía)

El OIJ detalló este miércoles que las investigaciones lo relacionan con hechos ocurridos entre diciembre del 2025 y mayo de este año en distintas zonas de San José, principalmente en Desamparados.

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Las autoridades judiciales indicaron que el sospechoso estaría vinculado con cobros extorsivos relacionados con este tipo de préstamos informales, en los cuales presuntamente se ejercía presión sobre las víctimas para el pago de deudas bajo amenazas.

El hombre se encuentra en manos del OIJ.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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