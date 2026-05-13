Sucesos

Apuñalan a estudiante de 16 años dentro de centro educativo en Guanacaste

Un estudiante de 16 años fue atacado con arma blanca dentro del CINDEA de Belén de Carrillo, Guanacaste

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Por Silvia Coto

Una agresión contra un estudiante tras ser apuñalado en el Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) de Belén de Carrillo, en Guanacaste, es investigada por las autoridades judiciales.

Un menor de edad habría sido agredido por otros estudiantes, según confirmó el MEP.
La agresión ocurrió en el colegio. (Redes sociales/Redes sociales)

La agresión ocurrió la noche de este martes.

De momento, la información que ha trascendido es que el estudiante fue atacado por otros alumnos de la institución.

La Cruz Roja reportó que ellos atendieron a un muchacho con heridas provocadas por arma blanca en los glúteos.

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Jason Ceciliano, cruzrojista, aseguró que al estudiante lo atendieron y lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Filadelfia.

El colegio activó todos los protocolos, pero de momento el caso está en investigación. Se desconoce cuántos son los menores involucrados en la agresión.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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