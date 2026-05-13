Apuñalan a estudiante de 16 años dentro de centro educativo en Guanacaste

Una agresión contra un estudiante tras ser apuñalado en el Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) de Belén de Carrillo, en Guanacaste, es investigada por las autoridades judiciales.

La agresión ocurrió en el colegio. (Redes sociales/Redes sociales)

La agresión ocurrió la noche de este martes.

De momento, la información que ha trascendido es que el estudiante fue atacado por otros alumnos de la institución.

La Cruz Roja reportó que ellos atendieron a un muchacho con heridas provocadas por arma blanca en los glúteos.

LEA MÁS: Abogado explica por qué choque mortal en Cartago se investiga como homicidio simple

Jason Ceciliano, cruzrojista, aseguró que al estudiante lo atendieron y lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Filadelfia.

El colegio activó todos los protocolos, pero de momento el caso está en investigación. Se desconoce cuántos son los menores involucrados en la agresión.