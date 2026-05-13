Abogado explica por qué choque mortal en Cartago se investiga como homicidio simple

El abogado penalista Rogelio Ramírez explicó las razones por las cuales el caso del conductor involucrado en un choque en Cartago, que terminó con una persona fallecida, se investiga bajo la figura de homicidio simple, pese a que se ha hablado de la legítima defensa.

El fallecido en este caso es Francisco Granados, de 33 años, mientras que el sospechoso es un joven de apellido Mora, de 23 años.

Según Ramírez, cuando ocurre una muerte provocada por una acción atribuible a otra persona, el proceso debe iniciarse como una investigación por homicidio, ya que es la prueba la que determinará posteriormente si existe una causa de justificación como la legítima defensa.

“El caso se debe iniciar como una investigación por homicidio porque efectivamente murió una persona a causa de una acción atribuible a otra persona. Será la investigación la que determine si la tesis del imputado en cuanto a la legitimidad de su defensa tiene fundamento legal o no”, explicó.

El jurista agregó que las autoridades no pueden partir de la presunción de legítima defensa, sino de la existencia del hecho homicida, para luego analizar si se cumplen los requisitos legales de la eximente.

Ramírez logró demostrar la inocencia de un modelo de apellido Ramos, donde la Fiscalía mantuvo la hipótesis de homicidio hasta la etapa de juicio, pese a que finalmente se comprobó la legítima defensa.

Asesinato de conductor en Cartago (cortesía/cortesía)

En cuanto al caso de Cartago, el abogado señaló que la investigación debe ser “sumamente cuidadosa y exhaustiva”, especialmente en el análisis de los videos incorporados al expediente.

“Dispararle a un agresor desarmado o que huye, en principio, no es proporcional ni razonable”, añadió.

Asimismo, enfatizó que la agresión no puede ser provocada por quien luego alega defensa, y que el uso de armas de fuego requiere entrenamiento, madurez y control emocional.

Homicidio Cartago (Cortesía/Cortesía)

Ramírez también indicó que, desde su análisis preliminar, porque podría estar equivocado y eso solo la pericia forense lo determinará, la víctima habría tirado un objeto antes de avanzar hacia el otro conductor, y que para el momento del disparo ya no portaba arma en sus manos, un detalle que será clave en la valoración judicial.

John Durán, abogado penalista

El caso se mantiene bajo la vía de flagrancia, aunque no se descarta que alguna de las partes solicite que el proceso se traslade a la vía ordinaria para ampliar la investigación y la evacuación de pruebas, pero será el juez quien determine el curso del proceso.

Granados murió al recibir una herida de bala en una pierna.