Francisco Javier Granados habló con su esposa minutos antes de morir baleado tras choque, esto le dijo

Francisco Javier Granados López, de 33 años, alcanzó a hablar con su esposa minutos antes de morir baleado tras un choque ocurrido la mañana de este martes 12 de mayo en Cartago.

Así lo confirmó su esposa, Karol Cedeño, de 36 años, durante una conversación con La Teja, en la que recordó la última llamada que sostuvo con su pareja.

Según contó, Francisco salió de la vivienda que compartían en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, cerca de las 5:45 a.m., ya que se dirigía hacia el Parque Industrial de Cartago, donde trabajaba.

El hombre viajaba junto a dos compañeros. Uno de ellos continuó su camino tras el choque, mientras que el otro permaneció con él hasta el fatal desenlace.

“Me dijo que había chocado y que el muchacho le estaba pidiendo doscientos mil colones”, relató Karol.

La mujer explicó que esa terminó siendo la última conversación con su esposo, pues después intentó volver a llamarlo, pero él ya no respondió más.

Francisco Javier Granados López y su esposa Karol Cedeño tenían 11 años juntos. Foto: Karol Cedeño para La Teja (Karol Cedeño para La Teja /Karol Cedeño para La Teja)

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Karol aseguró que ambos tenían 11 años de matrimonio, aunque en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) fue inscrito el compromiso en agosto del 2016.

Francisco era el principal sostén económico de una familia integrada por nueve personas.

La tragedia ocurrió en barrio Nazareth, 500 metros al oeste de Metrocentro, Cartago, luego de un choque entre el vehículo de Granados y un pick up conducido por un joven de apellidos Mora Cubero, de 23 años.

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El accidente ocurrió en Cartago (Cortesía/Cortesía)

Esto hizo Francisco Granados antes de recibir balazo

Esto era lo que llevaba Francisco Granados en las manos

Cámaras de seguridad grabaron el trágico desenlace, en las imágenes se ve que Mora, en apariencia, estaba tomando unas fotos y seguidamente Francisco Javier Granados se baja del carro con algo en su mano derecha y camina hacia Mora.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el conductor no portaba ni un black jack ni un bate, como inicialmente trascendió en versiones preliminares.

Según detallaron las autoridades, Granados llevaba el mango de una pala, de aproximadamente 50 centímetros.

El objeto fue encontrado a un lado de los vehículos involucrados en el choque y posteriormente decomisado por agentes judiciales como parte de la investigación.

Según una fuente judicial consultada por La Teja, el conductor habría lanzado el mango de pala que llevaba en sus manos antes de recibir el disparo que acabó con su vida.

Incluso, en apariencia, el hombre se toca la cabeza con la mano en la que tenía el objeto, poco antes de que ocurriera el disparo que se alojó en la vena femoral y le ocasionó la muerte, situación que ahora forma parte de los análisis realizados por las autoridades.

Todos estos movimientos se pueden ver en videos de cámaras de seguridad que son revisados detalladamente por agentes del OIJ.

Mora cuenta con permiso de portación de armas y está en manos de la Fiscalía.