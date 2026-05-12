Lizeth Castro lanza dura reflexión tras muerte de conductor en Cartago por conflicto en carretera

La tragedia ocurrida este martes en Cartago, donde un conductor perdió la vida tras una discusión luego de un accidente de tránsito, continúa generando conmoción y debate en redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:45 a. m., en barrio Nazareth, cuando, según información preliminar, un choque entre un vehículo liviano y un pick up provocó un altercado entre los dos conductores.

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En medio del conflicto, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y habría disparado contra el otro hombre, quien falleció en el lugar.

Lizeth Castro utilizó sus redes para exponer su postura. (Cortesía Lizeth Castro/Cortesía Lizeth Castro)

La reflexión de Lizeth Castro

Una de las personas que reaccionó públicamente a lo sucedido fue la periodista Lizeth Castro, quien compartió una extensa reflexión sobre las consecuencias que deja un hecho de este tipo.

“Consternados, así estamos. Bastaron 10 segundos, tal vez, para que dos conductores vivieran sus últimos segundos de libertad hoy en Cartago (uno murió y otro afrontará un juicio).

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“En el escenario de ese choque, lo más incómodo debió haber sido esperar al tráfico, al del seguro y mucho, mucho lidiar con la pereza de ir a un taller para arreglar el daño. Pero en vez de esto, hay un ataúd, se viene un juicio, incontables lágrimas de las dos familias y un daño irreparable en el alma y la libertad, que ningún taller repara”, escribió la comunicadora en su cuenta de Facebook.

La discusión en carretera terminó con un hombre fallecido (Cortesía/Cortesía)

Una tragedia que impactó a dos familias

La periodista también destacó las edades de los involucrados y cómo, en cuestión de segundos, sus vidas cambiaron por completo.

“O sea, hace apenas cinco años sacó su cédula, un joven muy joven con proyectos y seguro muchos talentos que ahora entran en pausa para resolver la tormenta que se viene (un buen abogado defensor le podría dar al juez varios argumentos importantes en este caso). Todo esto es muy duro... para todos”, agregó.

La víctima mortal fue identificada como Francisco Javier Granados López, de 33 años, vecino de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Por su parte, el sospechoso, de apellido Mora y de 23 años, es vecino de Cartago y propietario de un negocio dedicado a la reparación y mantenimiento de equipos de computación.

Un caso que sigue bajo investigación

El caso permanece bajo investigación de las autoridades judiciales, mientras familiares y conocidos lamentan una tragedia que dejó profundas consecuencias para ambas familias.