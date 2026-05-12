Abogado explica si conductor actuó en legítima defensa tras choque y disparo mortal en Cartago

El panorama legal del hombre que disparó y mató a otro conductor tras una discusión debido a un choque en Cartago dependerá de lo que determinen las pericias y videos de seguridad, según explicó el abogado penalista Boris Acosta.

El caso ocurrido la mañana de este martes en la vía hacia Paseo Metrópoli sigue generando debate, luego de que una discusión entre dos conductores terminara con uno de ellos fallecido tras recibir un disparo en una pierna.

Según el análisis preliminar realizado por el abogado, lo observado en el video podría abrir la puerta a una eventual tesis de legítima defensa.

Según explicó Boris Acosta, en las imágenes se aprecia que la persona vestida de azul aparentemente se encontraba grabando el vehículo.

“En el último momento, la persona azul parece estar grabando el carro que lo golpeó, como viendo la placa o el frente del vehículo”, comentó.

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Acosta señaló que, en apariencia, el conductor vestido de rojo reaccionó de manera hostil al notar esta acción.

Un accidente entre dos carros terminó con un conductor fallecido por un disparo (Cortesía/Cortesía)

“Se observa que la persona de rojo se baja, se agacha cerca de la puerta de su carro, saca algo, que parece como un tubo, no sé, y se dirige hacia la otra persona”, detalló.

Siempre según el abogado, es en este momento en el que el conductor de camiseta azul se encontraría en una supuesta posición de vulnerabilidad.

“La persona de azul siente que está en riesgo, saca un arma del vehículo, y se la muestra de frente a quien viene abalanzándose contra él”, explicó.

El análisis apunta a que, pese a la advertencia, el conductor de rojo continuó avanzando y aparentemente intentó atacar, momento en el que el otro hombre accionó el arma.

Acosta considera relevante que, aparentemente, solo se realizara un disparo. Situación que será reconfirmada en las diligencias judiciales.

“Si solo hubo un balazo, podría interpretarse que la intención era frenar el ataque y no acabar con la vida de la persona”, indicó.

Además, añadió que el impacto en la pierna podría ser otro elemento de valoración judicial.

“Podría justificarse que buscó disparar a una zona menos letal, distinta a órganos vitales o la cabeza, pero con la mala fortuna de impactar una vena y provocar un desangrado en cuestión de segundos”, manifestó.

Boris Acosta, abogado (Cortesía de Boris Acosta)

El penalista indicó que, si la investigación y las pericias logran fundamentar que el disparo buscaba neutralizar la agresión y no matar, el caso podría encaminarse hacia una posible justificación legal bajo legítima defensa.

No obstante, será el análisis técnico de videos, trayectoria del disparo, distancia, amenazas previas y evidencia forense lo que definirá la situación jurídica del conductor detenido.

El conductor se encuentra en manos de la Fiscalía.