Muerte en carretera en Cartago revive fantasmas de la violencia vial en el país

La tragedia ocurrida este martes en Cartago, donde un conductor perdió la vida tras una discusión luego de un accidente de tránsito, volvió a encender la preocupación por los casos de violencia vial que se han registrado en Costa Rica durante los últimos años.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:45 a. m., en barrio Nazareth, cuando, según información preliminar, un choque entre un vehículo liviano y un pick up provocó una discusión entre ambos conductores.

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De acuerdo con los primeros reportes, el intercambio verbal fue escalando hasta convertirse en una pelea. En medio del altercado, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra el otro hombre, quien falleció minutos después.

El caso ha generado conmoción en el país. (cortesía/cortesía)

La pelea entre los conductores este martes terminó con una muerte. (Cortesía/Cortesía)

Un problema que ya ha dejado varias víctimas

Aunque el caso ha generado gran impacto, lo cierto es que no se trata de un hecho aislado. En Costa Rica se han registrado otros episodios similares en los que discusiones por situaciones de tránsito terminaron de manera fatal.

Uno de los casos más recordados ocurrió el 23 de junio de 2011 y tuvo como víctima a Alejandro Chacón. El joven regresaba de dejar a su novia en Barrio Escalante y se dirigía hacia Curridabat cuando, cerca de la línea del tren frente a la Universidad de Costa Rica, estuvo a punto de chocar con otro vehículo.

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La situación provocó molestia y Alejandro tocó el pito. Según trascendió en aquel momento, el otro conductor, identificado como Diego Solís, reaccionó con agresividad, se bajó del vehículo y trató de abrir la puerta del automóvil de Chacón.

Alejandro intentó alejarse del lugar por temor, pero Solís comenzó a disparar. Una de las balas impactó la parte trasera de su cabeza y murió horas después en el hospital Calderón Guardia.

Dos años más tarde, en 2013, un tribunal penal condenó a Solís a 18 años de prisión por el delito de homicidio simple.

Alejandro Chacón falleció en 2011. (John Durán)

Casos que conmocionaron al país

Otro caso que causó conmoción nacional ocurrió el 19 de septiembre de 2013. La víctima fue José Alonso Romero Picado, de 39 años y conductor del entonces ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.

Los hechos ocurrieron en Calle Blancos de Goicoechea, donde se produjo un choque entre vehículos. Tras el accidente, Romero descendió de su automóvil para reclamarle al otro conductor, identificado como José Francisco González.

Según la investigación, González sacó un arma y le disparó en la frente, provocándole la muerte en el lugar. Después del crimen, permaneció dentro del vehículo hasta ser detenido por oficiales de la Policía.

Posteriormente, fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio.

José Alonso Romero Picado fue asesinado en Calle Blancos. (Marcela_Bertozzi)

Violencia vial que sigue dejando consecuencias

A esta lista también se suma un caso ocurrido el 2 de julio de 2018, cuando una discusión entre conductores terminó nuevamente en tragedia.

Ese día Kenneth García viajaba como acompañante en un vehículo que, aparentemente, adelantó una microbús conducida por un hombre de apellido Godínez.

Ambos vehículos continuaron discutiendo durante varios kilómetros hasta llegar a la comunidad de Los Ángeles. Allí, García descendió del automóvil y comenzó a increpar al otro conductor.

La discusión terminó cuando Godínez sacó un arma de fuego y habría acabado con la vida de García.

La Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó posteriormente que el responsable cumple desde 2019 una condena de 19 años de prisión.