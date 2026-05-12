Sucesos

OIJ revela cómo habría ocurrido discusión entre conductores que terminó con uno de ellos muerto

El OIJ confirmó que por ese hecho se detuvo a un joven apellidado Mora, de 23 años

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Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la versión que manejan sobre cómo se habría dado la discusión entre dos conductores en Cartago que terminó con uno de ellos fallecidos.

La víctima mortal de este hecho fue identificada como Francisco Javier Granados López, de 33 años, quien era vecino de Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

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Mientras que el sospechoso es un muchacho apellidado Mora, de 23 años, quien es vecino de Cartago y dueño de un negocio dedicado a la reparación y mantenimiento de equipo de computación.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 6:45 a. m. de este martes, 500 metros al oeste de Metrocentro.

El hecho quedó grabado en video.
El hecho quedó grabado en video. (cortesía/El hecho quedó grabado en video.)

“En apariencia, se habría dado una riña entre los involucrados en vía pública, supuestamente, a raíz de un accidente de tránsito que habría tenido origen donde, presuntamente, uno de estos colisiona al otro.

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“A raíz de esta situación, ambos hombres se bajan de los vehículos y en un momento dado comienzan a discutir, y por razones que se investigan, aparentemente, uno de los hombres habría usado un arma de fuego para disparar contra el ofendido”, indicó el OIJ.

Las autoridades judiciales señalaron que Granados recibió un disparo en su pierna, el cual terminó costándole la vida en el sitio.

Un accidente entre dos carros terminó con un conductor fallecido por un disparo
Un accidente entre dos carros terminó con un conductor fallecido por un disparo (Cortesía/Cortesía)

En un video que circula en redes se observa que, tras bajarse de su carro, Granados sacó un tubo o un arma similar, al parecer, para amedrentar a Mora.

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En ese momento, el joven sacó su arma y encañonó a Granados, mientras daba unos pasos hacia atrás; sin embargo, el ahora fallecido siguió acercándose al joven, por lo que este detonó su arma.

Mora fue detenido en el lugar de los hechos mientras las autoridades investigan si el joven actuó amparado en el principio de legítima defensa.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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