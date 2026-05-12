Aparente imprudencia de camionero causó la muerte de dos personas en Limón

Un camionero habría cometido una terrible imprudencia al volante, la cual terminó desatando una tragedia en la que dos personas perdieron la vida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el mortal accidente ocurrió a eso de las 6:50 p.m. de este lunes en Limón, sobre la ruta que comunica esa provincia con San José (ruta 32).

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En cuanto a los ahora fallecidos, trascendió que se trata de una pareja: un estadounidense de 62 años apellidado Edward y una mujer que hasta el momento no ha sido identificada.

Sobre lo sucedido, la Policía Judicial informó que el terrible accidente ocurrió frente a un predio.

El estadounidense murió en el sitio del accidente y la mujer en un centro médico. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

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“Los ofendidos viajaban en un vehículo, en sentido Limón-San José, frente a un predio, del cual, en apariencia, habría salido un camión que, supuestamente, realizó un giro indebido y, producto de este, colisionó el automóvil donde viajaban estas dos personas”, detalló el OIJ.

El estadounidense falleció de forma inmediata en el sitio del accidente, mientras que la mujer fue trasladada a un centro médico, donde poco después fue declarada fallecida.

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Las autoridades están investigando el caso para determinar si en efecto el camionero tuvo responsabilidad en el mortal accidente.