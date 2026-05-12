Sucesos

Fatal choque entre montacargas y carro deja un hombre muerto en Limón

Otra persona resultó gravemente herida y fue llevada al hospital Tony Facio

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Por Alejandra Morales

Un violento choque entre un montacargas y un vehículo cobró la vida de un hombre la noche de este lunes 11 de mayo en Limón centro.

La emergencia ocurrió frente a un predio y fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a eso de las 6:15 p. m., según confirmó Alexander Porras, coordinador operativo de la benemérita.

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Otra persona resultó gravemente herida y fue llevada al hospital Tony Facio. Foto: Con fines ilustrativas (Reiner MO/Cortesía)

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a una de las víctimas sin signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en la escena.

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Además, otra persona resultó gravemente herida y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Tony Facio, en Limón.

Por el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni las circunstancias que provocaron el accidente. El caso quedó bajo investigación.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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