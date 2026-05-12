Sucesos

Aparatoso accidente en Garabito acabó con la vida de un hombre

Cruz Roja tuvo que realizar maniobras de rescate vertical para recuperar el cuerpo

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Por Alejandra Morales

Un hombre perdió la vida tras el vuelco de un camión en un guindo en Lagunillas de Garabito, en Puntarenas.

La emergencia movilizó a cuerpos de socorro hasta la zona, donde los cruzrojistas encontraron el vehículo accidentado en una zona de difícil acceso.

“Al llegar al lugar, los cruzrojistas abordaron la escena y localizaron a un hombre adulto, quien lamentablemente se encontraba sin signos vitales”, informó la Cruz Roja.

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Tres hombres mueren en vuelco de camión en Atenas. Foto Cruz Roja.
Cruz Roja tuvo que realizar maniobras de rescate vertical para recuperar el cuerpo. Foto Cruz Roja/Ilustrativa

Debido a las complicadas condiciones del terreno, los rescatistas tuvieron que realizar maniobras de rescate vertical para recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta una zona segura.

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Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el fatal accidente. El caso quedará en investigación.

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Lagunillas de Garabitohombre muere al volcar camión y caer a guindo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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