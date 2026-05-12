Aparatoso accidente en Garabito acabó con la vida de un hombre

Un hombre perdió la vida tras el vuelco de un camión en un guindo en Lagunillas de Garabito, en Puntarenas.

La emergencia movilizó a cuerpos de socorro hasta la zona, donde los cruzrojistas encontraron el vehículo accidentado en una zona de difícil acceso.

“Al llegar al lugar, los cruzrojistas abordaron la escena y localizaron a un hombre adulto, quien lamentablemente se encontraba sin signos vitales”, informó la Cruz Roja.

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Cruz Roja tuvo que realizar maniobras de rescate vertical para recuperar el cuerpo. Foto Cruz Roja/Ilustrativa

Debido a las complicadas condiciones del terreno, los rescatistas tuvieron que realizar maniobras de rescate vertical para recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta una zona segura.

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Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las circunstancias que provocaron el fatal accidente. El caso quedará en investigación.