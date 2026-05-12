Dolorosa tragedia en Liberia: adolescente de 13 años queda sin vida en carretera

Un adolescente de 13 años perdió la vida la tarde de este lunes 11 de mayo, tras ser atropellado por una buseta en Cañas Dulces, en Liberia, Guanacaste.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a eso de las 5:15 p. m., por lo que varias unidades se desplazaron hasta el sitio para atender la situación.

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Un fatal atropello acabó con la vida de un muchachito de 13 años. Foto: cortesía Cruz Roja

“Al llegar al lugar, los cruzrojistas abordaron a un menor de 13 años, víctima de atropello por una buseta, quien lamentablemente fue declarado sin signos vitales en la escena”, informó la benemérita.

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Además, los socorristas brindaron atención a otras dos personas que sufrieron crisis de ansiedad tras lo ocurrido. Sin embargo, ninguna requirió traslado a un centro médico.

De momento no han trascendido las circunstancias en las que ocurrió el atropello. El caso quedará ahora en manos de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido.