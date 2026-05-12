Sucesos

Dolorosa tragedia en Liberia: adolescente de 13 años queda sin vida en carretera

Un fatal atropello acabó con la vida de un muchachito de 13 años

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un adolescente de 13 años perdió la vida la tarde de este lunes 11 de mayo, tras ser atropellado por una buseta en Cañas Dulces, en Liberia, Guanacaste.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a eso de las 5:15 p. m., por lo que varias unidades se desplazaron hasta el sitio para atender la situación.

LEA MÁS: “Hoy el cielo recibe una estrella”, el conmovedor mensaje de colegio para muchacha que murió en tragedia

El comité de la Cruz Roja en Turrúcares no pudo atender la caída de una mujer en una quebrada, ya que la camilla de su ambulancia está retenida en el Hospital San Rafael de Alajuela. Se requirió el despliegue de ambulancias desde el centro. (Foto: cortesía Cruz Roja)
Un fatal atropello acabó con la vida de un muchachito de 13 años. Foto: cortesía Cruz Roja

“Al llegar al lugar, los cruzrojistas abordaron a un menor de 13 años, víctima de atropello por una buseta, quien lamentablemente fue declarado sin signos vitales en la escena”, informó la benemérita.

LEA MÁS: “Mi hija no es una más de la lista de mujeres fallecidas”: el alivio de madre tras hallar a universitaria desaparecida

Además, los socorristas brindaron atención a otras dos personas que sufrieron crisis de ansiedad tras lo ocurrido. Sin embargo, ninguna requirió traslado a un centro médico.

De momento no han trascendido las circunstancias en las que ocurrió el atropello. El caso quedará ahora en manos de las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
fatal atropello en Cañas Dulces, en Liberiaadolescente muere atropellado en Cañas Dulces
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.