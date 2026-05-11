“Mi hija no es una más de la lista de mujeres fallecidas”: el alivio de madre tras hallar a universitaria desaparecida

“Agradezco infinitamente a Dios que mi hija no es una más de la lista de mujeres fallecidas”.

Con esa frase cargada de alivio y dolor, la mamá de Abril Anahí Gutiérrez Astúa, estudiante de 18 años de la Universidad de Costa Rica (UCR), agradeció luego de que la joven apareciera con vida tras permanecer desaparecida durante casi tres días.

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La madre utilizó sus redes sociales para agradecer a todas las personas que colaboraron en la búsqueda de su hija, quien fue localizada el domingo 10 de mayo dentro de instalaciones de la UCR.

“Quería agradecer a cada persona que colaboró y apoyó en la búsqueda de mi hija; ella fue atendida en varios servicios médicos y, gracias a Dios, ya está conmigo”, expresó.

Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, fue reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en Salitrillos de Aserrí, informó el OIJ. (OIJ/Cortesía)

La desaparición de la joven trascendió el viernes 8 de mayo, luego de que sus familiares reportaran que no sabían nada de ella desde que salió de su vivienda en Salitrillos de Aserrí.

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La mamá explicó que durante esos días su prioridad fue ubicar a la muchacha y garantizar que recibiera atención médica, por lo que no había podido brindar más detalles.

“Han sido muchas carreras, ya que mi prioridad era ubicarla y que recibiera la atención necesaria”, indicó.

Sofía Astúa, mamá de Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, agradeció a quienes le ayudaron a encontrar a su hija. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Además, agradeció las oraciones, mensajes y cualquier información que ayudó durante las horas de incertidumbre que vivió su familia.

“Quienes han pasado por una situación similar saben lo duro que es y la necesidad de dar con el paradero de nuestro ser querido desaparecido”, manifestó.

El caso continúa bajo investigación del OIJ para esclarecer las circunstancias en las que desapareció la universitaria durante casi tres días.