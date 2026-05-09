OIJ busca a joven de 18 años desaparecida en Aserrí

Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años, está desaparecida desde este viernes 8 de mayo.

La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para tratar de encontrarla.

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Abril Anahí Gutiérrez Astúa, de 18 años (OIJ/Cortesía)

Según la información brindada por las autoridades, la joven fue vista por última vez este viernes en Salitrillos de Aserrí, en San José, sin que hasta el momento se tenga información sobre su ubicación.

El OIJ indicó que cualquier dato que permita localizar a Abril es de suma importancia para avanzar con la investigación y dar con su paradero lo antes posible.

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Las personas que tengan información pueden comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o escribir al correo electrónico cicooij@poder-judicial.go.cr del Centro de Información Confidencial del OIJ.