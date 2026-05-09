Sucesos

Trampa mortal: citaron a taxista informal para un viaje y lo asesinaron al llegar

El hombre de 29 años llegó hasta el barrio San Gil tras recibir una solicitud telefónica de un servicio

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Por Silvia Coto

Un hombre de 29 años, identificado con el apellido Martínez, fue asesinado la noche de este viernes 8 de mayo en Paso Canoas, en un caso que apunta a una aparente emboscada tras recibir una llamada para realizar un viaje.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló este sábado que Martínez laboraba como taxista informal y habría recibido una solicitud de servicio vía telefónica para trasladarse hasta barrio San Gil.

Cuando el conductor llegó al sitio indicado, fue atacado a balazos por circunstancias que ahora son investigadas por las autoridades.

El hombre fue atacado a balazos al llegar al sitio.

La víctima presentaba heridas de bala en la nuca y en uno de sus brazos. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, además de efectuar una inspección detallada del vehículo en el que viajaba el fallecido, con el fin de recolectar indicios relevantes para la investigación.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer el móvil del crimen.

Pese a que la Policía realizó un operativo por la zona, fue imposible dar con los responsables del crimen.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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