Trampa mortal: citaron a taxista informal para un viaje y lo asesinaron al llegar

Un hombre de 29 años, identificado con el apellido Martínez, fue asesinado la noche de este viernes 8 de mayo en Paso Canoas, en un caso que apunta a una aparente emboscada tras recibir una llamada para realizar un viaje.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló este sábado que Martínez laboraba como taxista informal y habría recibido una solicitud de servicio vía telefónica para trasladarse hasta barrio San Gil.

Cuando el conductor llegó al sitio indicado, fue atacado a balazos por circunstancias que ahora son investigadas por las autoridades.

El hombre fue atacado a balazos al llegar al sitio.

La víctima presentaba heridas de bala en la nuca y en uno de sus brazos. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar.

LEA MÁS: Motociclista fallece tras violento choque muy cerca del cementerio general de Alajuela

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo, además de efectuar una inspección detallada del vehículo en el que viajaba el fallecido, con el fin de recolectar indicios relevantes para la investigación.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer el móvil del crimen.

Pese a que la Policía realizó un operativo por la zona, fue imposible dar con los responsables del crimen.