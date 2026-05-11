El bochorno tiene fecha de cambio: esto prevé el IMN para los próximos días

El intenso calor y la sensación de bochorno que se ha sentido en diferentes partes del país comenzarán a cambiar gradualmente a partir de este martes, según pronosticó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La institución explicó que durante los próximos días aumentará poco a poco el contenido de humedad sobre la región, situación que provocará cambios en las condiciones del tiempo y un incremento de las lluvias en distintos sectores del país.

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IMN advierte cambios progresivos en el tiempo a partir de este martes. (Canva stocks/Lucas Díaz Rojas de Pexels / Jimmy Chan de Pexels)

De acuerdo con el IMN, estas variaciones se mantendrán durante el resto de la semana y afectarán principalmente al Caribe y la zona norte, donde se espera un ambiente más inestable.

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Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre la onda tropical #2, la cual avanza sobre el mar Caribe y podría ingresar a la región hacia el próximo fin de semana, aumentando aún más la posibilidad de aguaceros.

En cuanto a los vientos alisios, estos continuarán moderados durante las mañanas, aunque tenderán a disminuir conforme avance la tarde. Sin embargo, no se descartan ráfagas ocasionales en sectores del norte de Guanacaste y zonas montañosas del país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente de cara al fin de semana, cuando podrían registrarse condiciones más lluviosas en varias regiones.