Sucesos

“Hoy el cielo recibe una estrella”, el conmovedor mensaje de colegio para muchacha que murió en tragedia

Tres personas más, que serían familiares de la muchacha, también resultaron heridos

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Por Adrián Galeano Calvo

El Colegio Técnico Profesional de General Viejo, en Pérez Zeledón, le dedicó un conmovedor mensaje a la jovencita de 14 años que murió este domingo a consecuencia de un accidente de tránsito en esa zona.

La muchacha, quien cursaba el noveno grado en dicho colegio, falleció este domingo en el hospital Escalante Pradilla, a donde fue llevada luego de que el carro en el que viajaba con unos familiares sufriera un accidente.

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“Aparentemente, la ahora fallecida viajaba en compañía de un hombre y dos mujeres, quienes se encuentran internados en ese mismo centro médico producto del accidente”, agregó el OIJ.

Ese mismo domingo, el CTP General Viejo usó su página de Facebook para dedicarle un sentido mensaje.

La muchacha murió en el hospital Escalante Pradilla.
La muchacha murió en el hospital Escalante Pradilla. (Facebook/La muchacha murió en el hospital Escalante Pradilla.)

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“Nos unimos con profundo respeto y solidaridad al dolor que embarga a su familia, amigos, compañeros de clase, docentes y a toda la comunidad educativa que hoy lamenta esta irreparable pérdida. Ella deja una huella imborrable en cada aula, en cada sonrisa compartida y en cada recuerdo que permanecerá vivo en quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

“A sus seres queridos les enviamos un abrazo sincero, lleno de fortaleza y esperanza, deseando que encuentren consuelo en el amor, las oraciones y los hermosos momentos que compartieron junto a ella. Sus compañeros y profesores llevarán siempre en su memoria su presencia, su alegría y la luz que dejó en nuestra institución.

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“Hay personas que pasan por la vida dejando huellas tan profundas, que ni el tiempo ni la distancia podrán borrarlas jamás… hoy el cielo recibe una estrella, pero aquí en la tierra quedará por siempre su recuerdo iluminando nuestros corazones”, publicó el colegio.

Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer una versión clara de cómo ocurrió el mortal accidente.

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Muchacha fallecida Pérez ZeledónColegial fallecida Pérez Zeledón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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