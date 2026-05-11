Violento choque entre motos deja un muerto y 3 heridos en San Carlos

Un violento choque entre dos motocicletas tuvo un fatal desenlace, pues un hombre perdió la vida y otros tres resultaron heridos de gravedad.

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La Cruz Roja informó que el trágico hecho ocurrió a eso de las 6:20 p.m. de este domingo en La Tigra de San Carlos.

El comité local de la Benemérita recibió una alerta sobre un choque con varios heridos, por lo que despacharon tres ambulancias básicas al sitio.

El hombre murió de forma inmediata en el choque. Foto Archivo.

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En la escena, los paramédicos atendieron a cuatro hombres heridos, uno de ellos fue trasladado en condición urgente y otros dos fueron llevados al Hospital San Carlos en condición crítica.

Un cuarto hombre, de 55 años, lamentablemente fue declarado fallecido en la escena del accidente.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el fatal choque.