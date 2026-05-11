Sucesos

Mujer está grave tras sufrir accidente en un conocido río

La emergencia ocurrió este domingo en el sector de Río Pirro y movilizó varias unidades de rescate

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Por Hillary Chinchilla Marín
ujer cayó al río Pirro en Heredia y fue llevada crítica al hospital
ujer cayó al río Pirro en Heredia y fue llevada crítica al hospital (Cruz Roja/Cruz Roja)

Una mujer de aproximadamente 40 años fue trasladada en condición crítica al Hospital de Heredia luego de sufrir un fuerte accidente

Según información de la Cruz Roja, el incidente ocurrió alrededor de la 1:11 p.m. en el sector de Río Pirro, en Heredia, cuando una mujer se cayó al río.

La Benemeritaa movilizó unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico para atender la emergencia. Las labores para extraer a la paciente se realizaron en conjunto con otras instituciones presentes en el lugar.

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Los equipos trabajaron para sacar a la mujer de forma segura desde el cauce del río.

Fue llevada crítica al hospital

Tras ser estabilizada y valorada en la escena, la mujer fue trasladada muy grave al Hospital de Heredia.

De momento no han trascendido las circunstancias que provocaron la caída.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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