Mujer está grave tras sufrir accidente en un conocido río

ujer cayó al río Pirro en Heredia y fue llevada crítica al hospital (Cruz Roja/Cruz Roja)

Una mujer de aproximadamente 40 años fue trasladada en condición crítica al Hospital de Heredia luego de sufrir un fuerte accidente

Según información de la Cruz Roja, el incidente ocurrió alrededor de la 1:11 p.m. en el sector de Río Pirro, en Heredia, cuando una mujer se cayó al río.

La Benemeritaa movilizó unidades de rescate, soporte avanzado y soporte básico para atender la emergencia. Las labores para extraer a la paciente se realizaron en conjunto con otras instituciones presentes en el lugar.

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Los equipos trabajaron para sacar a la mujer de forma segura desde el cauce del río.

Fue llevada crítica al hospital

Tras ser estabilizada y valorada en la escena, la mujer fue trasladada muy grave al Hospital de Heredia.

De momento no han trascendido las circunstancias que provocaron la caída.