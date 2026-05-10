Sucesos

Motociclista que murió tras ser impactado por conductor fugitivo le hizo este encargo a su hermano

Walter Serrano se detuvo porque su moto sufrió una falla mecánica y en ese momento fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga

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Por Adrián Galeano Calvo

Cuatro días antes de que un conductor acabara con su vida y se diera a la fuga, el motociclista Walter Serrano, de 39 años, le hizo una impactante petición a su hermano Jonathan Serrano.

Así lo reveló a La Teja este, quien contó que Walter le hizo esa extraña petición, cuando tuvieron una reunión de hermanos.

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“Es curioso, porque el pasado 6 de mayo nos reunimos los cuatro hermanos y en un momento mientras vacilábamos me dijo: ‘Usted sabe que si a mi me pasa algo me tienen que enterrar con la camisa de la Liga’, porque él era súper liguista, y realmente así lo vamos a hacer, lo vamos a enterrar con las camisas de la Liga que tenía”, destacó Serrano.

Walter Serrano Gamboa
Walter Serrano Gamboa (cortesía/Walter Serrano Gamboa)

Jonathan contó que su hermano era amigo de varios miembros de La 12, la barra de la Liga, quienes se acercaron a su familia con la intención de hacerle un merecido homenaje a Walter.

La tragedia que tiene a esta familia de luto ocurrió pasadas las 6 p.m. de este sábado en la entrada al puente Juan Pablo II, en sentido hacia San José. Walter tuvo que detenerse a la orilla de esa carretera debido a un desperfecto mecánico en su moto.

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El tenía una moto Yamaha y parece que se le reventó la cadena a la hora de hacer un cambio al momento de subir al puente, entonces tuvo que parar y hacerse a un lado después de la línea blanca. Parece que cuando él se agachó para revisar la moto pasó un pick up, se lo llevó por delante y no paró”, contó su hermano.

El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR.
El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR. (Facebook/El motociclista murió de forma inmediata debido al violento impacto. Foto Waze CR.)

Jonathan dijo que cuando llegó a la escena solo se encontraban las autoridades, pero supo que al menos dos personas vieron lo que pasó, por lo que pide que estas lo contacten o se acerquen al OIJ.

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“Él murió inmediatamente, porque sufría de escoliosis desde hace muchos años, entonces ese golpe le causó fracturas internas que dañaron sus órganos”, agregó.

Según contó Serrano, Walter, quien trabajaba como ejecutivo en el Banco Popular, se dirigía hacia su casa en Los Guido de Desamparados tras haber visitado a su hijo de 15 años en Alajuela. Walter también era padre de una muchacha de 19 años.

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Walter SerranoMotociclista atropellado
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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