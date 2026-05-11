Impresionante video muestra cómo una pareja se salvó de morir atropellada gracias a una cuneta

Una cámara de seguridad captó el impresionante momento en el que una pareja se salvó de morir atropellada gracias a una cuneta.

De acuerdo con la información que aparece en el video, el incidente ocurrió el pasado sábado y según trascendió, habría tenido lugar en la localidad de Santa Gertrudis de Grecia, Alajuela.

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En el video se observa cuando la pareja va caminando por una acera y segundos después de que pasa por una cuneta, a sus espaldas aparece un carro que se acerca a ellos fuera de control.

La pareja se salvó de milagro. (Facebook/La pareja se salvó de milagro.)

El vehículo se sale de la calle en dirección hacia la pareja, pero al estrellarse contra la cuneta se detiene de golpe, situación que salvó a la pareja, ya que de no haber estado esa zanja, el carro se los habría llevado por delante.

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Afortunadamente la pareja resultó ilesa, sin embargo, se desconoce la condición de la persona que manejaba el vehículo accidentado.