PCD realiza múltiples allanamientos en San José para desmantelar banda narco liderada por una mujer

La Policía de Control de Drogas (PCD) está realizando un amplio operativo en San José para desmantelar un supuesto grupo narco que, en apariencia, era liderado por una mujer.

De acuerdo con la PCD, el operativo consta de 9 allanamientos y tiene como fin la captura de 14 personas sospechosas de dedicarse a la venta de drogas en las cercanías de centros educativos.

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Los allanamientos se están ejecutando en varias comunidades como urbanización Los Geranios, San Sebastián, barrio La Cruz, barrio Lomas de Ocloro, barrio Güel y Paso Ancho.

“Este despliegue policial tiene como objetivo la recolección de evidencia, así como la detención de las personas sospechosas de formar parte de estructuras dedicadas al narcomenudeo en la zona”, indicó la PCD.

Una mujer fue detenida como la presunta líder. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Stephen Madden, director de la PCD, explicó que, de momento, han detenido a 7 personas, entre las que se encuentra la supuesta líder, una mujer apellidada Oses.

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Madden destacó que uno de los puntos allanados es la localidad de La Carbonera, donde meses atrás ocurrió un triple homicidio, el cual de cierta forma estaría ligado con este grupo.

“Las personas asesinadas hace unos meses en La Carbonera, en Paso Ancho, correspondían a un punto de venta en vía pública que tenía esta estructura criminal.

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“Estamos dándole un golpe fuerte al tema del narcomenudeo y a una estructura que tiene control prácticamente de lo que es Paso Ancho y Lomas de Ocloro”

Se espera que las próximas horas aumente la lista de sospechosos detenidos.