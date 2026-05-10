¿Qué pasó con Amanda? Jovencita de 13 años está desaparecida desde el viernes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una jovencita de 13 años que se encuentra desaparecida desde el pasado viernes.

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La Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del (OIJ) informó que se trata de Amanda Sofía Tacynec Zúñiga, quien fue vista por última vez en Desamparados, San José, el pasado viernes 8 de mayo. La denuncia por su desaparición fue presentada este sábado, confirmó el OIJ.

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Si usted ha visto a esta muchacha o sabe qué sucedió con ella puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.