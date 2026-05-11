Sucesos

Condenan a hombre que obligaba a su pareja a dar servicios sexuales para pagar deudas por drogas

El hombre apellidado Obando recibió su merecido castigo

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre apellidado Obando Alvarado fue condenado a 16 años de cárcel por la oscura e indignante forma en la que saldaba las deudas que tenía por drogas.

Esto se debe a que Obando obligaba a su pareja sentimental a brindar servicios sexuales para así pagar dichas deudas.

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Por ese motivo, el hombre fue declarado culpable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y servidumbre sexual.

El sujeto fue condenado a 16 años. (choochart choochaikupt/iStock)

Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, la cual señaló que los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre los años 2014 y 2016.

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“De acuerdo con la investigación, el acusado obligaba a la ofendida a realizar actos de explotación sexual con el fin de cancelar deudas derivadas del consumo de drogas, por lo que la víctima permanecía bajo una dinámica de servidumbre sexual”, indicó la Fiscalía.

El Ministerio Público destacó que las diligencias del caso se realizaron en conjunto con la Policía Profesional de Migración, bajo el expediente 19-000037-1321-PE.

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Condenado explotación sexual
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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