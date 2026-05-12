Muchachito viajó en busca de trabajo a San José y ahora su familia afronta días de incertidumbre

La angustia y desesperación crecen entre los familiares de Rosbin Antony Marín Alfaro, un joven de 22 años que desapareció luego de viajar de Cariari hacia San José en busca de trabajo.

Según confirmó su familia, al muchacho se le vio por última vez el domingo 3 de mayo anterior y desde entonces no han vuelto a tener noticias sobre él.

La denuncia por desaparición fue interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el pasado viernes 8 de mayo.

Rosbin Antony Marín Alfaro desapareció cuando viajó a San José a buscar trabajo. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Francini Sandí Alfaro, hermana de Rosbin, explicó a La Teja que él es el menor de los hermanos y que toda la familia se encuentra sumamente preocupada.

“Es un muchacho sin vicios, no tiene problemas con la ley, simplemente se fue para San José en busca de trabajo y desde el domingo 3 de mayo no se sabe nada de él. Agradecemos que, si alguien lo ha visto, nos informen”, expresó la hermana.

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Los familiares hacen un llamado urgente a la ciudadanía para ayudar a localizar al joven o brindar cualquier información que permita conocer su paradero.

Si usted ha visto a Rosbin Antony Marín Alfaro o sabe dónde podría encontrarse, puede comunicarse de manera confidencial con el OIJ al teléfono 800-8000-645.