OIJ revela cómo ocurrió homicidio de pareja: asesinos los venían siguiendo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló cómo ocurrió en el atroz ataque en el que una pareja fue asesinada a balazos la noche de este lunes en el sur de San José.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que las víctimas mortales de ese ataque fueron un hombre apellidado Méndez, de 34 años, y una muchacha de apellido Torres, de 19 años.

De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió pasadas las 10 p.m. de este lunes en Sagrada Familia.

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Según las versión preliminar que manejan las autoridades, la pareja viajaba en una motocicleta y llegó hasta un lavacar ubicado en la mencionada localidad. Al parecer, los asesinos venían siguiéndolos.

“Presuntamente eran seguidos por otra motocicleta en la que viajaban dos sujetos, quienes, sin mediar palabra alguna, supuestamente les dispararon en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

La pareja fue asesinada luego de que llegó a un lavacar. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

Fotografías que circulan en redes, y que no mostraremos por respeto a los seres queridos de la pareja, muestran cómo los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos cerca de la motocicleta en la que viajaban.

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Tanto la Cruz Roja como el OIJ confirmaron que otros dos hombres resultaron heridos en el ataque, pero solo uno de ellos, de 34 años, fue llevado a un centro médico debido a que recibió un disparo en el estómago.

Por su parte, la Fuerza Pública informó que tras el ataque realizaron un operativo en la zona con el cual lograron detener a dos sujetos sospechosos que viajaban en una motocicleta.

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Según las autoridades, la moto en la que viajaban tenía denuncia por robo, además les decomisaron un arma de fuego, la cual será analizada para determinar si fue usada en el doble homicidio.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer cuál sería el posible móvil detrás del crimen.