Sucesos

Hombre muere atropellado por bus en Hatillo centro

El fatal hecho ocurrió la mañana de este martes

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Por Adrián Galeano Calvo

Una tragedia ocurrió la mañana de este martes en el centro de Hatillo, San José, lugar donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un bus.

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El hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el atropello fue reportado a eso de las 5:20 a.m.

Personal de la Cruz Roja se presentó a la escena tras recibir la alerta sobre el atropello, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el hombre.

El mortal atropello ocurrió la mañana de este martes. Foto Archivo. (Silvia Coto)

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De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en el mortal hecho.

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Se espera que en las próximas horas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dé a conocer la identidad del hombre que murió en este accidente.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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