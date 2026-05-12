Hombre muere atropellado por bus en Hatillo centro

Una tragedia ocurrió la mañana de este martes en el centro de Hatillo, San José, lugar donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un bus.

LEA MÁS: Enorme boa desató momentos de pánico en vivienda de Acosta

El hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el atropello fue reportado a eso de las 5:20 a.m.

Personal de la Cruz Roja se presentó a la escena tras recibir la alerta sobre el atropello, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el hombre.

El mortal atropello ocurrió la mañana de este martes. Foto Archivo. (Silvia Coto)

LEA MÁS: Detienen a sospechosos de asesinar a pareja de forma despiadada en Sagrada Familia

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en el mortal hecho.

LEA MÁS: Fatal choque entre montacargas y carro deja un hombre muerto en Limón

Se espera que en las próximas horas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dé a conocer la identidad del hombre que murió en este accidente.